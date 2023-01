Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 48,11 EUR

Die Coinbase-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr um 4,0 Prozent auf 48,20 EUR nach. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 47,31 EUR ein. Bei 47,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 3.607 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 189,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 30,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 60,67 Prozent Luft nach unten.

Am 03.11.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,43 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 590,34 USD – das entspricht einem Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.311,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.02.2023 erwartet.

2022 dürfte Coinbase einen Verlust von -11,869 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

