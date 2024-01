Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 112,38 EUR zu.

Um 09:19 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 112,38 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 112,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 112,84 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.570 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 169,94 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 33,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 590,34 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,759 USD je Coinbase-Aktie.

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Cathie Wood schmeißt NASDAQs Coinbase-Aktien in großem Stil aus ARK Invest-ETFs - doch diese Aktie ist jetzt top

Von der Politik zur Blockchain: Trump macht bei NFTs Kasse - Ethereum im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar verschoben

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie zugekauft: ARK-Investorin Cathie Wood nutzt Kursschwäche und erhöht Tesla-Beteiligung