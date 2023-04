Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagvormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 49,38 EUR

Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:15 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 49,11 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 49,06 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 49,60 EUR. Zuletzt wechselten 4.063 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2022 auf bis zu 128,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 63,44 Prozent sinken.

Am 21.02.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von 3,32 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 629,11 USD – das entspricht einem Abschlag von 74,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.498,46 USD erwirtschaftet worden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,868 USD einfahren.

