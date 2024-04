Coinbase Aktie News: Coinbase fällt am Nachmittag

So bewegt sich Coinbase

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 216,74 USD.

Das Papier von Coinbase befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,4 Prozent auf 216,74 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 213,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 216,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 391.993 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 283,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 30,72 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,45 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 78,57 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 15.02.2024 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -2,46 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 953,80 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 629,11 Mio. USD umgesetzt.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,85 USD je Coinbase-Aktie.

