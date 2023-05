Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Coinbase 53,06 EUR

-0,71% Charts

News

Analysen

Um 16:08 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 56,94 USD ab. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 56,86 USD ein. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 58,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.858.738 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 104,25 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Mit einem Kursverlust von 44,59 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 04.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 USD gegenüber -1,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,77 Prozent zurück. Hier wurden 772,53 USD gegenüber 1.166,44 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,741 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Coinbase erweitert nach Umfrage Krypto-Angebot in Singapur

Paul Tudor Jones: Warum der Bitcoin in den USA ein Problem hat - und wie KI einen Produktivitätsboom auslösen könnte

Urteil in Prozess um Insiderhandel mit Kryptowährungen: Ex-Coinbase-Manager muss für zwei Jahre ins Gefängnis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com