Coinbase Aktie News: Coinbase schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 102,33 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,34 USD. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 2.021.542 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 116,30 USD. 13,66 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 31,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 04.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von -1,98 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 772,53 USD – das entspricht einem Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 06.08.2024.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD einfahren.

