Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,35 USD ab.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 73,35 USD. Die Coinbase-Aktie sank bis auf 73,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,32 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 984.847 Coinbase-Aktien.

Bei 114,43 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 56,99 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 04.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 707,91 USD – das entspricht einem Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 808,33 USD in den Büchern gestanden hatten.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD ausweisen wird.

