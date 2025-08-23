DAX24.332 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.422 -0,5%Nas21.509 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
Coinbase im Fokus

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit Kurseinbußen

25.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Minus bei 307,00 USD.

Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 307,00 USD. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 305,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 312,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 447.605 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 444,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 53,56 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.07.2025 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com

