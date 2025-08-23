Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagabend billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 308,79 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 308,79 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 305,11 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 312,18 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.421.617 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 53,82 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,99 Mrd. USD im Vergleich zu 1,43 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2025 7,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

