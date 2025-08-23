DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.314 -0,7%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1607 -1,0%Öl68,67 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien 1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien
BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Fokus auf Aktienkurs

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagabend billiger

25.08.25 20:24 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagabend billiger

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 308,79 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
265,45 EUR -8,15 EUR -2,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 308,79 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 305,11 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 312,18 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.421.617 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 53,82 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,99 Mrd. USD im Vergleich zu 1,43 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2025 7,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

Wie man aus der Kursentwicklung des Bitcoin Profit schlagen kann

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung