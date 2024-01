Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Mittag fester

Coinbase im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Coinbase. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,1 Prozent auf 126,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 122.888 Coinbase-Aktien.

Bei 187,39 USD markierte der Titel am 29.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 46,45 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 63,13 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase ebenfalls -2,43 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 674,15 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 590,34 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,759 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Cathie Wood schmeißt NASDAQs Coinbase-Aktien in großem Stil aus ARK Invest-ETFs - doch diese Aktie ist jetzt top

Von der Politik zur Blockchain: Trump macht bei NFTs Kasse - Ethereum im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar verschoben

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie zugekauft: ARK-Investorin Cathie Wood nutzt Kursschwäche und erhöht Tesla-Beteiligung