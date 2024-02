Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagmittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Coinbase-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 166,00 USD.

Mit einem Kurs von 166,00 USD zeigte sich die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr kaum verändert. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.743 Stück gehandelt.

Am 17.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 16,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (46,45 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Coinbase ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 953,80 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 629,11 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

