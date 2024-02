Coinbase Aktie News: Coinbase zieht am Nachmittag deutlich an

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 8,7 Prozent auf 180,34 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 8,7 Prozent auf 180,34 USD nach oben. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 180,34 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.450.354 Coinbase-Aktien.

Am 17.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,38 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,45 USD fiel das Papier am 07.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 74,24 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 15.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach -2,46 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 953,80 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 629,11 USD eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 08.05.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,39 USD fest.

