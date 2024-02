Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Vormittag

So entwickelt sich Coinbase

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 154,20 EUR nach oben.

Das Papier von Coinbase legte um 09:18 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 154,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 155,50 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 155,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.181 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 179,98 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.06.2023 Kursverluste bis auf 42,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 261,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.02.2024 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 953,80 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 629,11 USD umsetzen können.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 1,39 USD je Aktie aus.

