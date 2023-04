Coinbase Aktie News: Coinbase steigt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,86 EUR

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 52,85 EUR zu. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 53,60 EUR zu. Bei 53,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 3.537 Stück.

Am 27.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 75,90 Prozent sinken.

Am 21.02.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,32 USD je Aktie gewesen. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 629,11 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.498,46 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Coinbase am 04.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,868 USD je Coinbase-Aktie.

