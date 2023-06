Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Montagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 55,11 EUR.

Die Coinbase-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 55,11 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 53,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.432 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 114,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 30,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 45,48 Prozent Luft nach unten.

Am 04.05.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 USD gegenüber -1,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 772,53 USD – das entspricht einem Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,576 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

EU-Regelwerk für den Kryptosektor: MiCA-Verordnung in Amtsblatt veröffentlicht

Ehemaliger SEC-Mitarbeiter warnt Anleger am Kryptomarkt: "Sofort raus aus Krypto-Plattformen"

Kryptowährungen: Im Schatten regulatorischer Razzien bahnt sich ein neues Krypto-Banking-System an