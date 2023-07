Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochnachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 99,78 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 99,78 USD zu. Die Coinbase-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,70 USD aus. Mit einem Wert von 97,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.405.016 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,30 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. 16,56 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Coinbase ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -1,98 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 772,53 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.166,44 USD umgesetzt worden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,682 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

