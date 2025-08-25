Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coinbase. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 304,19 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 304,19 USD ab. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 300,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 304,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.267.493 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 46,16 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,59 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

