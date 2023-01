Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 48,21 EUR

-1,07% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 48,50 EUR. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 48,50 EUR zu. Mit einem Wert von 48,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38 Coinbase-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,20 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,37 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Coinbase gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 590,34 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.311,91 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 21.02.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 21.02.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,869 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Studie enthüllt: Mehr als 70 Prozent aller Krypto-Transaktionen auf unregulierten Börsen sind Wash-Trades

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

Nach Insolvenz des Krypto-Kreditgeschäfts: Handelsarm von Genesis führt Geschäftsbetrieb wie gewohnt fort

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com