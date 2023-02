Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 55,67 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 56,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 56,39 EUR. Bei 56,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 301 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 185,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,64 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 29,96 EUR. Abschläge von 87,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 21.02.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,46 USD gegenüber 3,32 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.498,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 629,11 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Coinbase am 10.05.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,953 USD je Coinbase-Aktie.

