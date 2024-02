Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 187,00 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 09:22 Uhr 4,8 Prozent. Bei 189,16 EUR erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 187,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 31.394 Stück.

Am 27.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,16 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 1,14 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.06.2023 Kursverluste bis auf 42,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 77,22 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 15.02.2024 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -2,46 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 953,80 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 629,11 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coinbase am 08.05.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Coinbase: Die Nutzung von Kryptotechnologien hätte 74 Milliarden US-Dollar gespart

Coinbase-Aktie mit Kurssprung: Coinbase schreibt schwarze Zahlen und übertrifft Erwartungen

Coinbase-Aktie vor Zahlen auf Erholungskurs: JPMorgan stuft Coinbase-Aktie hoch