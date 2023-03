Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 63,49 EUR

1,16% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 63,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 64,39 EUR. Bei 62,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.839 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 186,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 65,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 112,65 Prozent.

Coinbase gewährte am 21.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 629,11 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.498,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 74,82 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,927 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Millionen-Investment: Cathie Woods ARK Invest legt neuen Krypto-Fonds auf

Krypto-Kritikerin Molly White: Finanzierung von Krypto-Projekten nach Banken-Kollaps gefährdet

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com