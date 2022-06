Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Coinbase 57,65 EUR

Um 27.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 57,05 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 56,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.083 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2021 auf bis zu 318,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,50 EUR am 12.05.2022. Mit Abgaben von 44,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.05.2022 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,98 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,05 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 35,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.801,11 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.166,44 USD.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 09.08.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -3,626 USD je Aktie aus.

