Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig

Die Aktie von Coinbase zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 65,60 USD zu.

Um 16:08 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 5,9 Prozent auf 65,60 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,87 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 63,81 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.241.273 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,30 USD. Mit einem Zuwachs von 77,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 51,91 Prozent Luft nach unten.

Coinbase ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 772,53 USD – das entspricht einem Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,576 USD je Coinbase-Aktie.

