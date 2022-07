Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,39 EUR

Das Papier von Coinbase gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 54,30 EUR abwärts. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,13 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 325 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 82,95 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 39,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 37,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.05.2022 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.166,44 USD – das entspricht einem Minus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Coinbase am 09.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -7,759 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

