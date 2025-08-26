Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verteuert sich am Mittwochnachmittag

Coinbase im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 309,49 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 309,49 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 310,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 307,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.491 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 43,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 142,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,93 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,74 USD je Aktie belaufen.

