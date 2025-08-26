Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gewinnt am Mittwochabend an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 311,11 USD.

Das Papier von Coinbase legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 311,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 311,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 307,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 848.989 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 30,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 54,17 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 2,99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2025 7,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

