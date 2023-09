Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,2 Prozent auf 72,05 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,48 USD an. Bei 72,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 1.584.242 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 114,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 56,21 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 USD gegenüber -4,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,42 Prozent auf 707,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD je Coinbase-Aktie.

