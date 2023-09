Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coinbase-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 67,10 EUR.

Um 08:14 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,4 Prozent auf 67,10 EUR. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 67,10 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,72 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.500 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,64 EUR an. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 33,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,00 EUR am 28.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 55,29 Prozent sinken.

Coinbase gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -4,98 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,42 Prozent auf 707,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 808,33 USD gelegen.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD einfahren.

