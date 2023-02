Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 60,76 EUR

Um 03:57 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 58,15 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 58,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.753 Coinbase-Aktien.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 185,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 68,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 29,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Mit Abgaben von 94,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 21.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,32 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 629,11 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 74,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 2.498,46 USD umsetzen können.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -3,953 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

