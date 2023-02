Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 60,76 EUR

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 55,69 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 55,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70 Coinbase-Aktien.

Bei einem Wert von 185,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 69,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 29,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 85,88 Prozent.

Coinbase gewährte am 21.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 629,11 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.498,46 USD umgesetzt worden waren.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,953 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

