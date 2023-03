Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Coinbase 57,75 EUR

-0,26% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 61,90 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,12 USD aus. Bei 62,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.843.199 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 206,79 USD erreichte der Titel am 30.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 70,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 96,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase veröffentlichte am 21.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 629,11 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.498,46 USD umgesetzt worden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,927 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

US-Börsenaufsicht nimmt Coinbase wegen Staking-Rewards ins Visier

Millionen-Investment: Cathie Woods ARK Invest legt neuen Krypto-Fonds auf

Krypto-Kritikerin Molly White: Finanzierung von Krypto-Projekten nach Banken-Kollaps gefährdet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com