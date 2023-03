Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 57,25 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 58,01 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 58,19 EUR. Bei 57,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 1.625 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,20 EUR) erklomm das Papier am 30.03.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 68,85 Prozent zulegen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 93,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 21.02.2023. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 629,11 USD – das entspricht einem Minus von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.498,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Coinbase am 10.05.2023 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,927 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

