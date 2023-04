Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Coinbase 48,85 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 53,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 52,18 USD. Bei 53,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.036.150 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 132,81 USD markierte der Titel am 05.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 21.02.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 629,11 USD in den Büchern – ein Minus von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2.498,46 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Coinbase am 04.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,918 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

