Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 72,10 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 72,10 USD zu. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,12 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 69,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.342.670 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2022 auf bis zu 116,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 31,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 56,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.05.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -1,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 772,53 USD – das entspricht einem Abschlag von 33,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.166,44 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2023 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,576 USD je Coinbase-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

