Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagvormittag gefragt

Um 28.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 57,21 EUR zu. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 57,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 57,55 EUR. Zuletzt wechselten 323 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,00 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit Abgaben von 43,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coinbase gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,98 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,05 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1.166,44 USD, gegenüber 1.801,11 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,24 Prozent präsentiert.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 08.08.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -7,759 USD ausweisen wird.

