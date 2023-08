Coinbase Aktie News: Coinbase büßt am Montagnachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 73,67 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 73,67 USD. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 73,41 USD ein. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,57 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 851.001 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,43 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 57,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 707,91 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,817 USD je Coinbase-Aktie.

