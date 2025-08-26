Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Coinbase zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 312,40 USD. Bei 315,95 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 312,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 320.162 Coinbase-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Gewinne von 42,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 142,59 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 54,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
