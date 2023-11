Coinbase Aktie News: Coinbase zieht am Dienstagmittag an

So bewegt sich Coinbase

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Coinbase. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 120,50 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 120,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 24.105 Coinbase-Aktien.

Am 27.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,80 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 73,82 Prozent sinken.

Am 02.11.2023 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -2,43 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 590,34 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 674,15 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -1,028 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

