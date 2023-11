Coinbase im Fokus

Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Dienstagnachmittag ins Plus

28.11.23 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 122,73 USD.

Das Papier von Coinbase legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,5 Prozent auf 122,73 USD. Die Coinbase-Aktie legte bis auf 123,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 122,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.888.592 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 123,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 31,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 74,29 Prozent sinken. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 02.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 590,34 USD in den Büchern gestanden. Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -1,028 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu Abwanderung von Krypto-Unternehmen aus den USA: Coinbase vergleicht Krypto-Exodus mit Halbleitersektor NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie springt an: Coinbase übertrifft Erwartungen

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com