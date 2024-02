Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Coinbase-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 190,70 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 09:21 Uhr 2,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 194,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.534 Coinbase-Aktien.

Am 28.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 4,40 Prozent niedriger. Bei 42,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 77,66 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.02.2024 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von -2,46 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 629,11 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 953,80 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,49 USD je Coinbase-Aktie.

