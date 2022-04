Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Coinbase 115,34 EUR

Die Coinbase-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 113,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 117,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.000 Coinbase-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 64,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2022 auf bis zu 110,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 24.02.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 USD je Aktie generiert. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.498,46 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 327,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 585,10 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 10.05.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 10.05.2023 dürfte Coinbase die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 1,94 USD je Aktie aus.

