Kursentwicklung im Fokus

Coinbase Aktie News: Coinbase legt am Donnerstagmittag zu

29.06.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 72,41 USD.

Werbung

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,3 Prozent auf 72,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.351 Coinbase-Aktien. Bei einem Wert von 116,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 129,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 04.05.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -1,98 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 772,53 USD im Vergleich zu 1.166,44 USD im Vorjahresquartal. Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,576 USD je Coinbase-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie MicroStrategy-CEO Michael Saylor überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren EU-Regelwerk für den Kryptosektor: MiCA-Verordnung in Amtsblatt veröffentlicht Ehemaliger SEC-Mitarbeiter warnt Anleger am Kryptomarkt: "Sofort raus aus Krypto-Plattformen"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com