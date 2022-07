Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 61,94 EUR

1,62% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 61,71 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,29 EUR. Bisher wurden heute 8.612 Coinbase-Aktien gehandelt.

Am 09.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 318,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 80,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,23 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coinbase ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,05 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 1.166,44 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 35,24 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Coinbase rechnen Experten am 08.08.2023.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -7,789 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

Bitcoin-Bestand von Binance übertrifft den des Konkurrenten Coinbase

Studien der Bank of America: Warum auch im Krypto-Winter das Interesse der Investoren nicht einfriert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com