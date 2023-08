Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,5 Prozent auf 76,32 USD zu.

Die Coinbase-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 76,32 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 76,39 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.227.719 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,43 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 707,91 USD – eine Minderung von 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 808,33 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,817 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

