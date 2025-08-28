Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gibt am Freitagnachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 305,05 USD.

Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 305,05 USD nach. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 302,18 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 305,91 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 282.811 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 113,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2025 7,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

