Coinbase Aktie News: Anleger greifen bei Coinbase am Nachmittag zu

Kurs der Coinbase

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 75,98 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 75,98 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,71 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.272.487 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 114,43 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,61 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 140,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 03.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,98 USD je Aktie erzielt worden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 707,91 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 808,33 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,817 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

