Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 117,84 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 09:20 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 118,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 116,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5.988 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.11.2023 auf bis zu 118,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 74,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 590,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -1,028 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

