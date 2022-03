Coinbase Aktie News: Coinbase schiebt sich vor

Aktien in diesem Artikel Coinbase 182,00 EUR

Die Coinbase-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 180,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 182,20 EUR Bei 182,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 296 Coinbase-Aktien.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 3,82 USD im Jahr 2024 aus.

Coinbase Global Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf den Handel von Kryptowährungen spezialisiert. Das Unternehmen betreibt eine intuitive und zuverlässige Plattform, die Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Dort haben Nutzer die Möglichkeit, digitale Werte wie beispielsweise Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und empfangen. Als Remote-First Unternehmen unterhält das Unternehmen keinen Stammsitz.

