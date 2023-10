Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Montagvormittag stärker

So bewegt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 72,09 USD.

Das Papier von Coinbase konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 72,09 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.941 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 114,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,73 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 128,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,98 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 707,91 USD – eine Minderung von 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 808,33 USD eingefahren.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,743 USD je Coinbase-Aktie.

