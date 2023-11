Coinbase Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Coinbase

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 126,63 USD nach.

Um 12:02 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 126,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 18.977 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,42 USD) erklomm das Papier am 29.11.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,78 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 674,15 USD – ein Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 590,34 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,028 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

